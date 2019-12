Uno squillo anche per Huawei Mate 10 il 17 dicembre | nuovo aggiornamento B330 disponibile

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Segnali importantiper10 a partire da oggi 17. Dopo una lunga attesa, infatti,lo smartphone lanciato sul mercato a fine 2017 sta iniziando a ricevere ilB335, quello che a conti fatti introduce su questi modelli la patch di ottobre. I nostri lettori più attenti, con ogni probabilità, ricorderanno che di recente sulle nostre pagine abbiamo trattato il medesimo pacchetto software per il10 Pro. Dalle informazioni raccolte fino a questo momento, le differenze dovrebbero essere minime. Cosa contiene la B335 per10 La conferma del fatto che l'in questione siaper10 è giunta proprio questa mattina attraverso il sitoCentral. Nonostante alcune notifiche apparse via OTA agli utenti ci parlino di un firmware che potrebbe pesare fino a 4 GB, non aspettatevi una rivoluzione ...

