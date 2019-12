Una pizza contro la Sla | domani a Napoli Serata Solidale pro Aisla

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019), mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.30 presso la pizzeria Oliva di Carla e Salvatore di Piazza Sanità n.11-12, si svolgerà unaprocon una breve lettura e presentazione del libro “La rivincita del cuore” a cura della casa editrice Homo Scrivens. Allainterverranno alcuni compilatori dell’antologia insieme alla curatrice Emilia Ferrara, il presidente dell’associazioneOnlus diAdele Ferrara, lo scrittore Paolo Miggiano e l’editore Aldo Putignano. Tra i compilatori saranno presenti gli scrittori: Nicoletta Iacapraro, Giancarlo Marino, Maura Messina, Rosaria Vaccaro e Serena Venditto, Sarà previsto un menù fisso incluso l’acquisto del libro, e offerte su altri libri. Sarà presente anche l’attore Luigi Adimari della Bellini Factory e l’assessore alla cultura del Comune di, Eleonora de Majo. Il ricavato del libro è a ...

