Una nuova Argentina

(Di martedì 17 dicembre 2019) In un'ora di discorso teso, denso e appassionato davanti al Congresso riunito, Alberto Fernandez si è presentato agli argentini affermando che per necessità storica e per volontà politica la sua intende essere una presidenza di rifondazione del paese. di Articolo 21 L'economia è in pezzi, la più malandata dell'America Latina: la maggiore inflazione dal 1991, in 4 anni di governo Macri è arrivata al 300 per cento; hanno chiuso 20mila imprese, l'industria ha perduto 144 mila posti di lavoro, la (...) - Mondo /, America Latina, , Sud America

