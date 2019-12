Una mamma lega la bambina ad un palo della luce e il motivo è incredibile

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unaè statata con una catena al. Oltre la scena terribile a peggiorare il tutto è stata anche l’espressionepiccola, triste con un dito in bocca. Lanon era andata a scuola senza chiedere il permesso allae la, dopo averla scoperta, l’ha punita in quel modo . I vari automobilisti che l’hanno vista hanno scattato una foto e postata su facebook oltre ad allertare le forze dell’ordine. Lache indossava la divisa scolastica aveva un’espressione di grande imbarazzo ed era evidente che si vergognava a stare lì in quel modo. Laaveva accanto a sè una bottiglietta di acqua e lo zaino con cui andava a scuola. Lal’aveva punita e le aveva detto che sarebbe dovuta rimanere lì fino a quando non tornava a prenderla. Quando è arrivata la polizia la donna ha spiegato ai poliziotti che si trattava di una ...

reportrai3 : I #cofanettiregalo sono tra i pensieri che più ricorrono quando devi comprare un regalo e non sai bene che fare Com… - AlessiaMorani : In #Finlandia c’è una premier donna di 34 mentre in Italia si dibatte “dell’esuberanza delle romagnole”. L’esuberan… - SkySport : ?? MAMMA MIA #COUTINHO? ?? Tre gol, due assist ?? E una meraviglia così #SkySport #SkyBundes #Bundesliga #BayernWerder -