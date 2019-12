UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di martedì 17 dicembre 2019)settimanaliUnalda lunedì 23 a venerdì 27: Lo scontro tra Giulia e Angela si fa sempre più duro e Clara è sempre più manipolata da Alberto. Andrea sembra riuscire a convincere Arianna a partire per Londra, e in aereo troviamo un inaspettato compagno di viaggio. Incastrato da Raffaele, Renato rischia di ritrovarsi Otello come convivente, mentre Filippo e Serena sono preoccupati per la situazione. A Palazzo Palladini è la vigilia di Natale e, mentre Angela deve fare i conti con se stessa e con gli imprevisti del suo lavoro, Silvia è costretta a rassegnarsi alla caparbietà di sua madre e di Otello. Guido capisce che i figli restano bambini anche quando diventano grandi. Roberto Ferri sorprende Serena cambiando il suo Natale. Raffaele si rende conto di avere già tutto ciò che desidera. L’atmosfera natalizia avvolge Palazzo Palladini, le ...

