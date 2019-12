Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 19 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Francia in apertura si inasprisce il conflitto Dov’è il tredicesimo giorno di paralisi dei trasporti 90.000 case sono rimasti senza casa di Atene volontari commesso da esponenti del sindacato nella rete elettrica di Lyon e tradizioni della gestore ha denunciato atti ostili legati al Movimento Sociale contro la riforma delle pensioni intanto duro colpo per il governo di una Francia lizzata da ormai 12 giorni che dimesso dopo giorni di polemiche l’artefice del progetto voluto da Macron in aspirazione continua a poco più di una settimana da Natale con il paese completamente bloccato argomento Il papà ha abolito il segreto Pontificio sui casi di abusi sessuali commessi sui minori l’istruzione sulla riservatezza delle cause prevede che ...

