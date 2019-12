Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesca studio il decreto fiscale Senato senza il mandato al relatore il testo è stato modificato dalla camera e secondo L’intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima del via libera definitivo In giornata è previsto ok con il voto di fiducia con la fiducia al maxiemendamento del governo invece ieri il Senato ha approvato la manovra economica che ...

Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo approva la manovra economica che con le modifiche sale a 32 miliardi la maggioranza supera la prova ma perde altri pezzi non hanno partecipato al voto il MoVimento 5 Stelle con Ninno di Nicola ciampolillo e Giarrusso paragone votato contro le norme dichiarate inammissibili la casellati indica quella sulla ...

Popolare di Bari - Ultime Notizie : Renzi “voteremo il decreto” : Popolare di Bari, ultime notizie: Renzi “voteremo il decreto” Nessuna opposizione da parte di Italia Viva sul decreto […] L'articolo Popolare di Bari, ultime notizie: Renzi “voteremo il decreto” proviene da Termometro Politico.

Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 166 si è 128 no quindi con la maggioranza assoluta il Senato ha dato il via libera alla fiducia sulla manovra 2020 al momento della proclamazione del voto a maggioranza in aula applaudito il DDL di bilancio pastora la camera per la seconda lettore Cambiamo argomento Boeing sospendere temporaneamente da gennaio la produzione del 737 Max ...

Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo approva la manovra economica che con le modifiche sale a 32 miliardi la maggioranza supera la prova ma perde altri pezzi non hanno partecipato al voto il MoVimento 5 Stelle mininno di Nicola ciampolillo Giarrusso sarà convocato contro le norme dichiarate inammissibili la casellati indica quella sulla cannabis e ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Cina : esplosione in miniera - 14 morti - 17 dicembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In Cina è esplosa una miniera di carbone, e vi sarebbero almeno 14 morti: tutti I dettagli, 17 dicembre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : uscita a 63 anni senza penalizzazioni - parla Baretta : Pensioni ultime notizie: uscita a 63 anni senza penalizzazioni, parla Baretta Il sottosegretario all’Economia e alle Finanze Pier […] L'articolo Pensioni ultime notizie: uscita a 63 anni senza penalizzazioni, parla Baretta proviene da Termometro Politico.

Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio con 166 si è 128 no quindi con la maggioranza assoluta il Senato ha dato il via libera alla fiducia sulla manovra 2020 al momento della proclamazione del voto la maggioranza in aula applaudito il DDL di bilancio pastore alla camera per la seconda lettura Cambiamo argomento Boing sospendere temporaneamente da gennaio la produzione del 737 Max ...

Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno da una relazione da Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo approva la manovra economica che con le modifiche sala 32 miliardi la maggioranza supera la prova ma perde altri pezzi non hanno partecipato al voto il MoVimento 5 Stelle mininno di Nicola ciampolillo e Giarrusso paragone ha votato contro per le norme dichiarate inammissibili la casellati indica quella sulla cannabis ...

Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il Senato vota la fiducia sulla manovra al maxiemendamento include le modifiche approvate dalla commissione bilancio tra le norme dichiarate inammissibili la presidente casellati in quella sulla cannabis e scoppia la bagarre in aula con gli attacchi del MoVimento 5 Stelle gli applausi della Lega la Ragioneria Generale dello Stato ...

Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero devono essere invece gli immigrati dall’Africa rivelarlo sono i dati dell’istat nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono 57.000 di queste quasi il risultato riguardano immigrati italiani 117.000 più 1,9% l’estensione anagrafiche ...

Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le norme su cannabis Light Tobin Tax mercato tutelato e scontro in aula dichiarate inammissibili in Senato polemica 5 Stelle presidente casellati parlando nello specifico della cannabis Light due esponenti del Movimento hanno chiesto alla presidente di dimostrare che la scelta non sia stata frutto della pressione della sua parte politica casellati a replicato ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Hong Kong : 6105 arresti - di questi 2430 sono studenti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi 16 dicembre 2019: Hong Kong, 6105 arresti in 6 mesi, 2430 sono studenti. Premier Cina 'Lam coraggiosa'

Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero e diminuiscono invece gli immigrati dall’Africa arriveranno sono i dati dell’istat nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono 157000 di queste quasi tre su quattro riguarda meno immigrati italiani 117000 più 1,9% le iscrizioni anagrafiche ...