Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 11 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo approva la manovra economica che con le modifiche sale a 32 miliardi la maggioranza supera la prova ma perde altri pezzi non hanno partecipato al voto il MoVimento 5 Stelle con Ninno di Nicola ciampolillo e Giarrusso paragone votato contro le norme dichiarate inammissibili la casellati indica quella sulla cannabis scoppia la bagarre con gli attacchi di Movimento 5 Stelle gli applausi della Lega stamani vai in viale fiscale su cui attesa la fiducia e le parti avranno conoscenza oggi della memoria depositata ieri dartelo Nital per contrastare il ricorso dei commissari del ex Ilva nella causa in corso a Milano in caso di Banca Popolare Movimento 5 Stelle attacca bankitalia per la nomina di Blandini tre commissari Alitalia oggi tavolo al Ministero del Lavoro ...

