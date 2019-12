Ultime dai campi – Le novità sugli infortunati | come stanno Smalling | Chiesa e Gomez

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019)dai– Le notizie che arrivano daidi allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata dionato. Cagliari – Il Cagliari, reduce dalla sconfitta contro la Lazio nel posticipo, si è ritrovato questa mattina ad Asseminello per iniziare la preparazione alla gara di sabato a Udine. Due i gruppi di lavoro: chi ha giocato ha svolto lavoro di scarico ed esercizi su elasticità; gli altri hanno effettuato reattività in palestra, esercitazioni tecnico-atletiche con la palla. Infine, serie di partitelle. Personalizzato per Birsa, Castro e Ceppitelli. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento. Roma – La Roma ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca in vista dell’impegno dionato in programma venerdì al Franchi di Firenze. La sfida alla ...

