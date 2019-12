Udinese | come Gotti voleva sorprendere Sarri

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’diha faticato molto nel primo tempo dell’Allianz Stadium. Non è riuscita a mettere in difficoltà la Juve Nel primo tempo di Juventus-, il dominio dei padroni di casa è stato costante. La riconquista ha funzionato bene, con un evidente predominio territoriale. Tuttavia, nelle rare volte in cui i friulani alzavano il baricentro, si vedevano i limiti del rombo, disposizione che concede molto in ampiezza. Un esempio nella slide sopra: Juventus collassata sul lato palla, con Strygen alto e libero sul lato debole.puntava molto sui “quinti” dell’, la loro spinta avrebbe potuto mettere in difficoltà la difesa a zona degli avversari. Leggi su Calcionews24.com

