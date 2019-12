Ucciso da innocente nella faida di Forcella | stangata-bis al babyras del clan Sibillo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Luigi Galletta non c’entrava nulla con con la camorra. Faceva il meccanico in via Carbonara e conduceva a una vita onesta e serena. Un ragazzo perbene. Antonio Napoletano “’o nannone” (nel riquadro), giovanissimo emergente ras del, questo la sapeva benissimo. Ma sapeva anche della sua parentela con alcuni esponenti del rivale gruppo Buonerba. Per questo motivo il 31 luglio del 2015, nel pieno delladie accecato da un odio implacabile, lo uccise senza alcuna pietà all’interno della sua officina. Condannato in primo grado a 18 anni di reclusione nonostante la scelta del rito abbreviato, “’o nannone” si è visto adesso ribadito il verdetto. Nessuno sconto di pena, dunque, per Antonio Napoletano, minorenne all’epoca dei fatti. I giudici della Corte d’assise d’appello hanno accolto anche stavolta la linea della Procura e ...

