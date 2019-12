Uccide l’uomo che ha tentato di stuprare la figlia | 40enne condannato

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un padre di 40 anni, Melvin Harris, ha ucciso un uomo di 27, Leon Leevon Armstrong, che avrebbediladi 16 anni in un bagno pubblico. Con una serie di calci e pugni, infatti, Melvin avrebbe causato un danno cerebrale fatale all’aggressore. Per questi motivi il padre è statoa 8 anni di carcere. L’episodio, da quanto si apprende, è accaduto a Phoenix, in Arizona.uomo che tenta dilaVoleva difendere ladi 16 anni da un uomo che hadi stuprarla: per questi motivi Melvin Harris è statoa 8 anni. Il genitore ha ammesso davanti alla corte di aver ucciso l’aggressore della ragazza. Leon Leevon Armstrong, infatti, avrebbedi entrare in un bagno pubblico dove si trovava la 16enne. Il padre che l’attendeva fuori, però, vedendola uscire turbata le ha chiesta cosa fosse accaduto. ...

infoitestero : Uccide l'uomo che tenta di stuprare la figlia 16enne in un bagno pubblico: condannato - arcocielo : RT @Animalistiitaly: #BELLUNO, CACCIATORE UCCIDE UN RARO GATTO SELVATICO. Ancora vittime della #caccia: L'uomo è stato denunciato per viola… - BLturismo : RT @Animalistiitaly: #BELLUNO, CACCIATORE UCCIDE UN RARO GATTO SELVATICO. Ancora vittime della #caccia: L'uomo è stato denunciato per viola… -