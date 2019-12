Uccide l’uomo che cerca di entrare nel bagno della figlia | condannato a 8 anni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) La vicenda arriva dall’Arizona, dove un padre ha massacrato di botte un uomo di 27. Questo aveva tentato dinelpubblico in cui si trovava lasi è dichiarato colpevole ed è statoa 8di galera. La vicenda risale ad agosto 2018 Il Daily Mail riporta la vicenda e la colloca ad agosto 2018, quando Melvin Harris III è stato arrestato a Phoenix, Arizona. La polizia lo ha preso in custodia per aver picchiato a morte un altro uomo, Leon Leevon Armstrong, 27enne con una lunga fedina penale.Il motivo che ha scatenato il padre 40enne è che Armstrong poco prima avevato di introdursi nelpubblico in cui si trovava la. Sospettando quindi volesse usarle violenza, Harris l’ha aggredito e picchiato fino arlo. La ricostruzione dell’accaduto Stando a quanto riportano le fonti, questo è quello che sarebbe accaduto in ...

