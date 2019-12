Turchia | le parlamentari intonano il canto femminista cileno “El violador eres tú” in Aula

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le deputate turche del partito repubblicano Chp, oppositore del governo di Erdogan, hanno intonato nell’del Parlamento “Eltú“, lo stupratore sei tu, ilnato in Cile e ora diffuso in tutto il mondo (in Italia è stato adottato dal movimento Non una di meno). Le donne hanno indossato il foulard viola al collo e hanno alzato le foto con i volti di alcune donne turche vittime di femminicidio L'articolo, leil“Eltú” inproviene da Il Fatto Quotidiano.

AntonioAmmendo4 : RT @valeriafedeli: Una protesta molto forte delle parlamentari d’opposizione turche contro la violenza di genere e contro uno Stato, a guid… - PennyDreadfull_ : RT @valeriafedeli: Una protesta molto forte delle parlamentari d’opposizione turche contro la violenza di genere e contro uno Stato, a guid… - eccapecca : Parlamentari dell'opposizione in parlamento. #UnVioladorEnTuCamino #Turchia -