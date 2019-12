Trono over | il caos | coppia lascia la trasmissione | poi lui ci ripensa dietro le quinte

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) La storia d’amore tra Armando Incarnato e Veronica Ursida sembra proprio far fatica a decollare. La bionda dama di Uomini e Donne e il napoletano continuano a battibeccare e a non trovare un punto di incontro. Gli accesi litigi e le incomprensioni di fondo stanno contribuendo ad allontanarli inesorabilmente. Armando Incarnato chiede a Veronica dire il programma Durante l’ultima puntata del, così come riportato dal Vicolodellenews, si è assistito ad un siparietto tra i due che ha avuto dell’incredibile. Armando, dopo un ennesimo confronto con Veronica, ha palesato la sua volontà dire lainsieme a lei. La donna, dopo vari tentennamenti e una discussione tutt’altro che chiusa, ha deciso di dargli una risposta positiva. Ma il sereno è durato ben poco. Giàlei due hanno ricominciato a litigare e il napoletano ha ...

zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne oggi 17 dicembre 2019 Trono classico o over? - #Anticipazioni #Uomini #Donne - conglomerato : RT @Ri_Ghetto: RAGA MI SENTO MALE JUAN VIENE SMASCHERATO E GEMMA PIANGE SULLA SPALLA DI TINA IO URLO DATEMI IL TRONO OVER SUBITO https://t.… - zazoomblog : Anticipazioni Trono Over: Armando lascia il programma con Veronica - #Anticipazioni #Trono #Over: #Armando -