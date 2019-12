Tre scimmie per simboleggiare il razzismo | polemica sul dipinto commissionato dalla Lega

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ancora polemiche con ilal centro del dibattito. Come ormai accade da mesi nel mondo pallonaro, ogni mossa – positiva o negativa che sia – suscita reazioni di qualsiasi tipo. Non ultimo il tanto decantato titolo del Corriere dello Sport ‘Black Friday’, su cui CalcioWeb ha preso una posizione ben definita. Ma il fatto più recente è colto aldell’artista Simone FugazzottoSerie A: nel ritratto, treche simboleggiano la lotta alnel calcio italiano. Questa scelta, però, ha alzato il solito polverone, proprio per aver deciso di utilizzare come immagine simbolo la scimmia. “Dipingo solo, come metafore dell’essere umano – ha spiegato l’artista -. La teoria evolutiva dice questo. Da qui parte tutto. La scimmia come scintilla per insegnare a tutti che non c’è ...

