Tre scimmie contro il razzismo | la Roma condanna la campagna della Serie A L’artista

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo le polemiche sui social, arriva anche l’associazione sportivare laila firma dell’artista Simone Fugazzotto. L’opera vede raffigurate tree vuole sensibilizzare l’opinione pubblicailnegli stadi. Ma a molti non è piaciuta l’idea di accostare un primate a un essere umano. Per l’As, non è il modo giusto per combattere il problema. L’#ASè molto sorpresa nel vedere oggi sui social delledipinte su dei quadri in quella che sembra essere unailA. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere ilma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo pic.twitter.com/F0XpfiGfSl— AS(@OfficialAS) December 16, 2019 «L’ASè molto sorpresa nel vedere oggi sui social delledipinte ...

chedisagio : La campagna «anti razzismo» della @legaseriea ha per protagoniste tre scimmie. Qui qualcuno si deve dimettere - FcInterNewsit : Serie A, tre scimmie per la campagna anti-razzismo. Yormark (Roc Nation): 'Vergonoso. Lukaku deluso da come vengono… - MarcoCampa10 : RT @giornalettismo: La scelta delle 'tre #scimmie' come simbolo di lotta al #razzismo nel mondo del calcio non è piaciuta a nessuno. Anche… -