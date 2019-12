Tre scimmie contro il razzismo | è polemica sull’ultima iniziativa della Lega Serie A

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)A,il: èper l’ultimadiA per combattere il. Ieri (16 dicembre 2019) nella sedea Milano sono stati esposti tre quadri raffiguranti tre, un’opera dell’artista Simone Fugazzotto, commissionata per sensibilizzare sulla discriminazione negli stadi. I tre quadri hanno come obiettivo quello di diffondere valori come l’integrazione, la fratellanza e la multiculturalità, ma l’effetto non è stato quello sperato. Anzi. In molti infatti hanno storto la bocca. Persone comuni, ma anche club di primo piano come Roma e Milan. “L’As Roma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delledipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagnailA – il tweet dei giallorossi -. Siamo consapevoli che lavoglia ...

chedisagio : La campagna «anti razzismo» della @legaseriea ha per protagoniste tre scimmie. Qui qualcuno si deve dimettere - giornalettismo : La scelta delle 'tre #scimmie' come simbolo di lotta al #razzismo nel mondo del calcio non è piaciuta a nessuno. An… - FcInterNewsit : Serie A, tre scimmie per la campagna anti-razzismo. Yormark (Roc Nation): 'Vergonoso. Lukaku deluso da come vengono… -