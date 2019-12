Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Siamo tutti uguali, è inutile che continuate a rompere gridando ai neri che sonoe lanciandogli le banane. Se non riuscite a capire che siamo tutti uomini, vi dico che siamo tutti: uguaglianza”. Simonein serata, con una storia su Instagram, ha reagito così alle critiche montate nelle ultime ore nei confronti del suo ‘Trittico’il, la composizione con tre, una con i tratti occidentali, una asiatica e una nera, dipinte live durante la finale di coppa Italia a maggio, che allora non suscitarono il clamore emerso oggi, dopo l’esposizione dell’opera nella sala stampa della Lega Serie A.“Ho sentito che qualcuno si domandava perché usare leper parlare di- aveva notato nel pomeriggio il quotato artista milanese classe 1983, parlando in conferenza stampa al ...

chedisagio : La campagna «anti razzismo» della @legaseriea ha per protagoniste tre scimmie. Qui qualcuno si deve dimettere - FcInterNewsit : Serie A, tre scimmie per la campagna anti-razzismo. Yormark (Roc Nation): 'Vergonoso. Lukaku deluso da come vengono… - HuffPostItalia : Tre scimmie artistiche contro il razzismo nel calcio, è polemica. Fugazzotto: 'Stupito' -