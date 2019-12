Trapani | ribaltone in panchina | esonerato il tecnico Baldini

Leggi la notizia su calcioweb.eu

"IlCalcio comunica di avere sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra Francesco, cui vanno i ringraziamenti della Società. La squadra al momento è affidata a mister Giuseppe Scurto, attuale allenatore della formazione Primavera". Stagione veramente difficile per il, ilpaga la pesante sconfitta nella gara davanti al pubblico amico contro il Pisa. Percorso veramente negativo fino al momento, appena 3 vittorie in stagione, 4 pareggi e ben 9 sconfitte. Dopo le due vittorie consecutive contro Livorno e Chievo la stagione sembrava veramente svoltare poi due brutte prestazioni contro Benevento e Pisa che hanno portato all'esonero di.

