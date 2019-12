Tragedia nel mondo del basket | morto Alessio Allegri

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tragedia nel mondo del basket: è morto a 37 anni Alessio Allegri, capitano della Osl Garbagnate. Dopo un malore in campo, il ragazzo è morto in ospedale. Una grave tragedia ha scosso il mondo dello sport, colpito dalla scomparsa di Alessio Allegri in campo durante una partita di Serie C Silver, di basket. Il capitano dell Osl Garbagnate nel pieno della partita ha alzato un braccio rivolgendosi alla panchina, poi si è accasciato a terra. Il malore durante la partita La tragedia ha avuto luogo nella giornata di domenica, giorno di partita al palazzetto di Rho, dove la Osl Garbagnate affrontava La Torre, della provincia di Bergamo. Durante la partita Allegri non sembrava particolarmente in difficoltà fino a pochi minuti prima del malore, quando ha perso colorito e il suo sguardo è parso meno concentrato. A quel punto ha alzato il braccio, forse per chiedere una sostituzione.

