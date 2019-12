Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PERLUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE PER ANDROID E ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico #veicoloinpanne - Tratto Urbano lunghe code tra bivio Tangenziale Est e Portonaccio > Raccordo Anulare #luceverde #Lazio - romadailynews : Traffico Roma del 17-12-2019 ore 17:00: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico #incidente - Via Aurelia code tra bivio Raccordo Anulare e Via della stazione Aurelia > centro c… -