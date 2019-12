Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PERDA VIA NOMENTANA A VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. CODE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DALLA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24TERAMO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. MANIFESTAZIONE CON SIT IN IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELA ZONA FINO ALLE 19:00. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO ...

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -