Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unche avrebbe dovuto lasciare un appartamento in seguito a uno sfratto si è barricato ine ha sequestrato il delegato deldell’immobilendolo con una pistola e annunciando l’intenzione di suicidarsi. Solo l’intervento della polizia ha scongiurato il peggio. L’, infatti, aveva 26 proiettili. Avrebbe dovuto lasciare un appartamento in seguito a uno sfratto, ma l’idea di ritrovarsi in mezzo alla strada non è stata ben accolta da unche ha deciso di barricarsi intenendo inil delegato della proprietà dell’immobile. È accaduto giovedì mattina 12 dicembre: gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in corso Sclopis, a, su richiesta di un Ufficiale Giudiziario. I poliziotti, non ottenendo nessuna risposta dall’interno dell’appartamento, hanno sfondato la porta e in una delle stanze dellahanno trovato il ...

LimeMagazineU : Torino, uomo sfrattato prende in ostaggio il proprietario di casa e lo minaccia con una pistola… - twiithit : RT @LaStampa: L’attore incontra la figura del grande statista, la porta in scena, la reinventa, indaga il mistero dell’uomo attraverso la m… - LaStampa : L’attore incontra la figura del grande statista, la porta in scena, la reinventa, indaga il mistero dell’uomo attra… -