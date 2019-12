Top Gun | Maverick | Jon Hamm | Tom Cruise si è sentito strano a tornare dopo 30

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'interprete di Top Gun:Jonha rivelato come si èToma fare ritorno al ruolo che gli ha dato la fama 30 anni. L'interprete di Top Gun:, Jon, ha rivelato quanto sia statoper il collega Toma fare ritorno al ruolo che lo ha reso una star globale30 anni. Il trailer di Top Gun:lanciato ieri ha mostrato Tomdi nuovo nei panni del Capitano Pete Mitchell, coraggioso pilota dell'aviazione americana nonché rubacuori finito nell'immaginario collettivo femminile negli anni '80. Per Tom, però, non è stato così semplicea indossare i panni di, il divo ha ammesso di essersinel ruolo che lo ha reso celebre...

Agenzia_Ansa : Tom Cruise è tornato, il nuovo trailer di Top Gun #ANSA - bambinogesu : Giovedì #12dicembre sono venuti a trovarci in Ospedale i piloti del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica M… - thund3rass : Il 2020 è l'anno in cui noi amanti dei film diventeremo ancora più poveri. Black Widow Wonder Woman 1984 Top Gun 2… -