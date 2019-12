Top e Flop | la cattiveria agonistica di Milik e l’errore orrore di Koulibaly

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Top(Napoli) gioca con unache nessun compagno di squadra possiede. Attento, concentrato su ogni pallone, voglioso e propositivo. Delizioso l’assist di tacco con il quale mette Insigne davanti alla porta. Assist fallito clamorosamente dal capitano. Che dire del goal del momentaneo pareggio. Un goal alla sua maniera, di testa, al primo cross decente. Gabbiadini (Samp) entra al minuto 75 al posto di uno svogliato Ramirez, e realizza il goal partita. Un goal che vale tre punti in classifica e porta la Sampdoria fuori dalla lotta per non retrocedere. Un tiro mancino che sarà ricordato per anni dai tifosi blucerchiati. Ansaldi (Torino) il vero sostituto dell’infortunato bomber Belotti è il difensore argentino. Realizza una doppietta, di buona fattura. Sono 3 goal nelle ultime 2 partite. Una doppietta che lascia l’amaro in bocca per il pareggio ...

