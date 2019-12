Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha preso in giro i suoi fan sulche avrà in The, nuovo film del DC Extended Universe diretto da James Gunn. L'attesa per Theè alle stelle e, una delle new entry nel cast del film che farà parte del DC Extendend Universe, ha preso in giro i fan sul suo personaggio, sul quale ancora aleggia un velo di mistero. Durante un'intervista con Variety, in occasione del red carpet di Cats, all'attore è stato chiesto di dare una qualche anticipazione a tutti i fan, ma lui alla fine della risposta ha solo sillabato senza emettere suoni la vera rivelazione: "Oh certo, posso assolutamente dire chi è il mio personaggio. Lui è..." Da questa risposta, capiamo che le ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad: Idris Elba trolla i fan fingendo di svelare il suo ruolo nel cinecomic DC… - Hum_Glass : @VenEr0s @zerorisposte È cos- no, non è vero, ho scritto male. Comunque seriamente c'è tutto novembre per le malatt… - Myracami : RT @hybridoa_: 'Non fronda verde, ma di color fosco; non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti; non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco.' Inf.… -