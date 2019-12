The Falcon and The Winter Soldier | le nuove foto dal set svelano l' ambientazione della

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019)dal setserie tv Theand The, lo show che sarà disponibile in streaming con Disney+,l'cittadina di New York City.dal set di Theand The, la nuova serie Disney+ che si focalizzerà sui due personaggi Marvel, svelerebbero una scenografia che ricorda molto la Chinatown di New York City. Il set è al momento allestito ad Atlanta ma, grazie allepubblicate dal sito Murphy's Multiverse e da un video pubblicato dal profilo Instagram @justbeachy4stacy, scopriamo che per una scena è stata allestita una zona che ricorda molto gli scenari di New York City. Secondo quanto riferito da alcune fonti presenti sul set, la crewproduzione ha realizzato un locale che sarà un ristorante ...

alec_the_falcon : RT @tichomish: HSJSJSAJSJSJJSHS - denowwrrz : @Hiwaosman @Drmahmoudothman @MazloumAbdi Abdi the falcon - BestMovieItalia : The Falcon and the Winter Soldier segnerà il ritorno di un villain che credevamo scomparso? -… -