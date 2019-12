Testimone picchia la sposa al matrimonio | divorzio dopo poche ore

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Steffan Wilson ed Erin Mason-George, avevano deciso dirsi in una località del Galles, giurandosi amore eterno. Ma ciò che è successo durante le celebrazioni, forse nessuno poteva prevederlo. Ed ha cambiato tutto. Ildello sposo, nonchè fratello, hato laproprio durante il ricevimento di nozze. Tomos Rhydian Wilson, 29 anni, avrebbe perso la testache la cognata, avrebbe chiesto a lui e ad altri membri della sua famiglia, di andare a letto perché troppo ubriachi: le stavano rovinando la festa. Un’offesa troppo grande per il giovane, il quale ha reagito malissimo. Il 29enne ha attaccato due sorelle dellae poi la madre, prima di prendersela con la. Infatti, avrebbe iniziato a gridare al fratello che non avrebbe mai dovutorla. Poi l’avrebbe afferrata, gettandola in terra e trascinandola per il vestito per le scale....

oknosureddit : #17dicembre Il testimone dello sposo picchia la sposa al matrimonio, coppia divorzia a poche ore dalle nozze… - zazoomblog : Testimone picchia la sposa: lei chiede il divorzio poche ore dopo le nozze - #Testimone #picchia #sposa: #chiede - LimeMagazineU : Testimone picchia la sposa: lei chiede il divorzio poche ore dopo le nozze -