Terremoto Campania | sciame sismico a Benevento | “Riattivata la sequenza sismica | zona

(Di martedì 17 dicembre 2019) Negli ultimi due giorni “si è riattivata lain provincia diiniziata il 21 novembre scorso con una serie di terremoti di magnitudo medio-bassa (magnitudo massima pari a 3.2 il 25 novembre alle ore 11:27) localizzati in un’area ad una decina di chilometri a sud della città capoluogo al confine con la provincia di Avellino. L’area epicentrale è ubicata tra i comuni di San Leucio del Sannio, Ceppaloni e Apollosa, tutti in provincia di“: lo spiegano gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti*. In particolare nella giornata di ieri, 16 dicembre, “sono stati localizzati con le stazioni della ReteNazionale dell’INGV nell’area circa 27 terremoti di magnitudo maggiore rispetto a quelle degli eventi di novembre. Cinque di questi eventi hanno ...

