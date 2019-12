Terremoto | cabina di coordinamento il 19 dicembre

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) E’ prevista giovedì 19ladiin cui i rappresentanti dei territori terremotati di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria saranno chiamati ad approvare nuove, attese ordinanze sul personale, sull’anticipazione delle spese di progettazione, sulle proroghe danni lievi e sulla cumulabilità degli incarichi per le relazioni specialistiche. Lo annuncia il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini. “Il nuovo dl sisma ha creato finalmente le condizioni di garanzia indispensabili per consentire alla struttura commissariale l’erogazione ai professionisti del 50% di anticipo sulle parcelle del computo ammesso a contributo – spiega Farabollini -. L’obiettivo dell’anticipazione, abbinata allo snellimento delle procedure attraverso l’autocertificazione, laddove applicabile, resta quello di favorire la ricostruzione ...

