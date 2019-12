Terremoto Benevento oggi | altra scossa magnitudo 2 7

Terremoto Campania - sciame sismico a Benevento : “Riattivata la sequenza sismica - zona a pericolosità da alta a molto alta” : Negli ultimi due giorni “si è riattivata la sequenza sismica in provincia di Benevento iniziata il 21 novembre scorso con una serie di terremoti di magnitudo medio-bassa (magnitudo massima pari a 3.2 il 25 novembre alle ore 11:27) localizzati in un’area ad una decina di chilometri a sud della città capoluogo al confine con la provincia di Avellino. L’area epicentrale è ubicata tra i comuni di San Leucio del Sannio, Ceppaloni e ...

Terremoto Benevento : scosse nella notte. Da domenica la terra ha tremato 25 volte : Venticinque le scosse registrate nella stessa area nell'arco di 48 ore. Lo ha spiegato il geologo Maurizio Pignone. Anche oggi scuole chiuse a Benevento in via precauzionale. scosse che al momento risultano normali in una zona altamente sismica come quella del Sannio e dell'Irpinia. L'Ingv prosegue nella sua attività di monitoraggio costante.Continua a leggere

Terremoto Campania - sciame sismico a Benevento : da domenica “25 eventi nel Sannio” : “Nella notte un solo evento sismico di bassa magnitudo (1.2) nell’area della sequenza sismica del Beneventano. Salgono in totale a 25 i terremoti localizzati dalla mattina del 15 dicembre in questa nuova fase di riattivazione della sequenza con epicentro intorno a San Leucio del Sannio“: lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook Maurizio Pignone, geologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Ancora Terremoto a Benevento - due scosse magnitudo 2.2 e 2.5. Domani scuole chiuse : Due nuove scosse in rapida sequenza, di magnitudo 2.2 e 2.5, sono state avvertite nella serata del 16 dicembre in provincia di Benevento; gli epicentri sono stati San Leucio del Sannio e Ceppaloni. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di Domani, 17 dicembre, in attesa che vengano ultimati tutti i controlli.Continua a leggere

Terremoto in provincia di Benevento : le scuole restano chiuse : Due scosse registrate dall'Ingv intorno alle 9 di lunedì 16 dicembre. I sindaci di Benevento ed Avellino hanno disposto la...

Terremoto : domani scuole chiuse a Benevento e Avellino : domani le scuole di ogni ordine e grado della città di Benevento resteranno chiuse. Lo ha deciso il sindaco Clemente Mastella dopo una riunione tenutasi in prefettura col prefetto Cappetta e con i tecnici convocata per lo sciame sismico che sta interessando il Sannio. Anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha deciso di chiudere le scuole sul territorio comunale per la giornata di domani. Lo sciame sismico che ha colpito il Sannio è ...

Terremoto - sciame sismico a Benevento : operativo il sistema di Protezione Civile - “Pronti per l’assistenza ai cittadini” : L’intero sistema regionale di Protezione Civile della Campania è attivo e operativo rispetto alla sequenza sismica che sta interessando la provincia di Benevento e, in particolare, l’area di San Leucio del Sannio. Non sono stati segnalati, al momento, danni nel territorio interessato dalle sollecitazioni telluriche anche se le cinque scosse con magnitudo superiore a 3 sono state avvertite dalla popolazione. Il direttore ...

Terremoto OGGI BENEVENTO M 3.9/ Video Ingv - scosse d'assestamento : paura alle spalle? : TERREMOTO BENEVENTO M 3.8-3.4, Ingv ultime scosse: sciame sismico ancora in corso. Panico nelle strade, chiuse scuole e uffici pubblici

Terremoto nel Sannio - a Benevento chiuse scuole e uffici : Torna a tremare la terra a Benevento e in provincia: stamattina diverse le scosse avvertite. Secondo quanto reso noto dall'Ingv

Terremoto oggi Benevento M 3.9/ Video Ingv - ultime scosse : sciame sismico in atto : Terremoto Benevento M 3.8-3.4, Ingv ultime scosse: sciame sismico ancora in corso. Panico nelle strade, chiuse scuole e uffici pubblici

Terremoto Benevento - il sindaco Mastella : “Verificare la sicurezza degli edifici” : Nel corso di una conferenza stampa, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha parlato dello sciame sismico che ha colpito il Sannio questa mattina, con 5 scosse di Terremoto superiori a magnitudo 3 che si sono susseguite dalle 9 alle 11.30. Il primo cittadino ha invitato alla calma, raccomandando gli enti competente di verificare eventuali danni agli edifici pubblici.Continua a leggere

Terremoto Campania - sciame sismico a Benevento : “Dobbiamo essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza” : “Si è ripetuto quello sciame sismico di qualche settimana fa con delle modalità energetiche maggiori. Il vero problema è che di fatto non abbiamo una sismicità storica di questa zona che può essere interpretata in vari modi perché non abbiamo dei riferimenti specifici. Quello che sappiamo è che ci sono delle strutture che sono attive, trascorrenti, che conosciamo perché ci sono delle evidenze in superficie. Detto questo, dobbiamo ...

Terremoto Benevento e controlli negli edifici privati - Mastella : “Se avete problemi economici rivolgetevi al Comune o a me” : “Purtroppo i terremoti non si possono prevedere. Invito i concittadini ad essere possibilmente calmi. Abbiamo deciso di fare ricognizioni nelle scuole e negli edifici pubblici. Stasera alle 19 nuova riunione di emergenza. Lo sciame investe l’Appennino da Nord a Sud. Per le case private vedete con i vostri tecnici. Per chi ha davvero problemi economici si rivolga al Comune o a me e vedremo il da farsi“: lo ha scritto sulla ...

Terremoto Campania - sciame sismico a Benevento : “Nessun danno a Ceppaloni - scuole chiuse oggi e domani” : “Ho dato subito l’ordine di evacuazione e ho chiuso le scuole anche per domani. Abbiamo già effettuato dei sopralluoghi tecnici alle strutture scolastiche che non hanno subito danni, ma siamo in allerta perché l’epicentro dello sciame è tra il nostro comune e quello di San Leucio del Sannio e l’ultima scossa era di magnitudo elevata“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco del comune di Ceppaloni, ...