Terna e il consorzio Interconnector Energy Italia firmano gli accordi per la parte privata della linea elettrica tra Italia e Montenegro (Di martedì 17 dicembre 2019) In data odierna il Gruppo Terna ha concluso la cessione dell’intero capitale della società Monita Interconnector s.r.l. a Interconnector Energy Italia s.c.p.a. – consorzio che raggruppa le imprese private cosiddette energivore (consumatori industriali principalmente nei settori dell’acciaio, della carta e della chimica) – e sottoscritto con quest’ultimo gli accordi per la realizzazione e l’esercizio della parte privata del progetto di interconnessione elettrica in corrente continua tra Italia e Montenegro. La società Monita Interconnector s.r.l., interamente controllata dal Gruppo Terna, è stata costituita il 13 aprile 2015 su mandato degli assegnatari selezionati ai sensi della Legge 99/2009 che disciplina gli Interconnector elettrici ed è titolare ai sensi di apposito decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l’elettrodotto Italia-Montenegro, del ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

