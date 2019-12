Teresanna Pugliese Instagram | décolleté strizzato nel reggiseno | «Sei una giumenta»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nella storia di Uomini e donneha rappresentato in un certo senso la corteggiatrice e tronista per eccellenza. Scelta inizialmente da Samuele Nardi, a cui rifilò alla scelta un clamoroso “no” per incompatibilità caratteriali, è stata poi contesa da due uomini che hanno fatto di tutto per far breccia nel suo cuore: Antonio Passarelli e Francesco Monte. Nei panni di tronista la giovane partenopea scelse il primo, poi tornò sui sui passi e scese le scale del dating show di Canale 5 per corteggiare il bel. Dopo una storia travagliata, che ha fatto sognare decine di fan la rottura, lo strappo definitivo. Oggi quellaha lasciato il posto ad un’altra: nel 2015 la giovane è diventata madre di Francesco, il bimbo avuto dal marito Giovanni Gentile. L’ex tronista è un’affermata influencer seguita suda oltre 770mila ...

