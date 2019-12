Teppismo di Natale | babygang scatenate a Forcella Ed è subito devastazione

Leggi la notizia su anteprima24

Napoli – nel cuore del centro storico di Napoli, scatta l'assalto all'albero di. Scansato il pericolo – almeno per il momento – per la Galleria Umberto I, la notte scorsa è stato purtroppo il turno del quartiere, dove almeno un gruppo di ragazzini ha letteralmente seminato il panico tra i vicoli facendo razzia e portando distruzione. A denunciare l'episodio è Giovanni Pinto, presidente del Teatro Trianon: "Vergogna! Ieri l'Associazione dei commercianti di aveva messo un albero a piazza Calenda a; nemmeno il tempo di decorarlo che è stato abbattuto. E a Piazzetta l'hanno addirittura rubato! Vergogna per chi ha fatto questo scempio! Una città abbandonata, senza adeguati controlli sul territorio, senza telecamere. Basta con le chiacchiere! Fate ...

