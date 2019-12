Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | ANDRÉ e DIRK in guerra per l’amore di LINDA!

Leggi la notizia su tvsoap

(Di martedì 17 dicembre 2019) I triangoli amorosi sono un classico immancabile di qualunque soap opera che si rispetti… enon fa eccezione! Nella sedicesima stagione della serie bavarese non mancheranno infatti intrecci sentimentali, che finiranno per coinvolgere personaggi non più giovanissimi… Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntatedi Sturm der liebe!puntatee Linda si innamorano Linda ed’amore © ARD/Christof Arnold Da ormai parecchio tempo vi stiamo parlando di un nuovo amore che sta sbocciando in Germania: quello traKonopka (Joachim Lätsch) e Linda Baumgartner (Julia Grimpe)! L’affascinante sorella di Christoph (Dieter Bach) – giunta al Fürstenhof in occasione del lungo coma di quest’ultimo – farà infatti letteralmente perdere la testa al cuoco. La loro storia, però, inizierà in salita… La comune ...

