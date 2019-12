Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | arriva LUCY | la sorella di Romy! E si innamora

Leggi la notizia su tvsoap

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si è parlato tantissimo di lei e tra poco il suo non sarà più solo un nome. Stiamo parlando diEhrlinger (Jennifer Siemann), ladi Romy (Désirée von Delft). Se parecchi mesi fa quest’ultima aveva utilizzato l’identità della consanguinea per avvicinarsi a Paul (Sandro Kirtzel), nei prossimi episodi italiani diil personaggio dientrerà finalmente in scena. E le frecce di Cupido colpiranno subito nel segno… Ecco dunque cosa sta per accadere nelle puntate di Sturm der Liebe in onda da noi in Italia!puntateè ladi Romye Romy,d’amore © ARD/Christof Arnold Come non ricordare il magico primo bacio di Romy e Paul? All’epoca quest’ultimo era rimasto cieco in seguito ad un’incidente causato dalla Ehrlinger e aveva di conseguenza chiuso i rapporti con quest’ultima. Pur di stargli ...

