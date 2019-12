Telese | svolto un convegno sulle neuropatie rare nell’adulto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – L’Associazione “Io più forte di…TE”, in collaborazione con l’ICS “Maugeri” SpA Società Benefit, Centro diTerme, (partners del progetto, che coinvolge specialisti locali, regionali e nazionali, sono il Comune diTerme, Confindustria, l’area scientifica della Bruno Farmaceutici) ha tenuto, presso la Biblioteca “G. Caruso” della Maugeri, il terzoprevisto nell’ambito della seconda edizione del progetto “COMUNICARE SALUTE”. L’incontro ha affrontato il tema ”Le”. A salutare i presenti Michele Rossi, Direttore Sanitario ICS “Maugeri”Terme, che ha rimarcato ulteriormente il concetto di corretta comunicazione in materia sanitaria, prescindendo dal nuovo competitor “Dr Google”.”La salute – ha detto Rossi – è una cosa seria ed in questo senso procediamo in questo progetto, per il ...

