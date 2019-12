Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lanon siin. È quanto ha chiesto Hatice Cengiz –di Jamal, il giornalistaucciso il 2 ottobre 2018 nel consolatoa Istanbul – rivolgendosi ai parlamentari italiani nel corso di un incontro con la commissione Diritti umani in Senato. Il match che assegnerà il primo trofeo stagionale della Serie A vedrà scendere in campo, domenica 22 dicembre a Riyad, la Juventus e la. “L’Italia fa parte dei Paesi del G20 e ha una posizione importante. La Juventus e un’altra squadrahanno ricevuto un invito dalle autorità saudite per giocare una partita a Riyad, e andranno a giocare questa partita. È giusto secondo voi che la politica si mischi con lo sport? Non dicendo nulla su questo, anche il governo italiano appoggia l’. Su questo cosa ne pensate?”, ha chiesto ...

fattoquotidiano : Supercoppa Italiana, compagna di Khashoggi: “Juve-Lazio non si giochi in Arabia Saudita. Hanno accettato tanti sold… - TutteLeNotizie : Supercoppa Italiana, compagna di Khashoggi: “Juve-Lazio non si giochi in Arabia Saudita… - fpiras67 : RT @ezdesign: Ecco la Maglia per la Supercoppa Italiana della @OfficialSSLazio ?????? Cosa ne pensate ? ?? #sslazio #SupercoppaItaliana #lazio… -