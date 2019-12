Suicida padre Eduardo Lorenzo | accusato di abusi su minori Stava per essere incarcerato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un sacerdote argentino,disessuali nei confronti disi èto ieri a La Plata, a 60 chilometri da Buenos Aires. Lo riferisce il quotidiano Clarin.Si tratta didi almeno cinque casi di abuso, che si è sparato un colpo di pistola alla tempia nella sede della Caritas dove era temporaneamente alloggiato.Se suicidó el cura, horas después de que ordenaran su detención por violación de menores. https://t.co/HIXy0AODdzpic.twitter.com/yZsNsPXWuE— Tiempo Argentino (@tiempoarg) December 17, 2019Fonti giudiziarie hanno indicato che le vittime sarebbero bambini che partecipavano ad attività parrocchiali nella capitale argentina, a Olmos e a Berisso.Proprio ieri pomeriggio era stata diffusa la notizia che il giudice di garanzia Marcela Garmendia aveva accettato la richiesta di incarcerazione del ...

