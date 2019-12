Sugar Tax | Assobibe | “568 milioni in 27 mesi ma solo per fare cassa | a rischio 5 000

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le imprese lavorano su investimenti pianificati e budget pluriennali, non si fermano a valutazioni sui 6. La Manovra approvata prevede 568di nuove entrate dallatax che i produttori di chinotti, spume, chinotti, aranciate, per citarne alcuni, dovranno versare nei prossimi 27: 58,8nel 2020, 261,8nel 2021 e 256l’anno successivo. Questa norma non ha subito alcuna modifica o miglioramento, malo slittamento di 6. A regime sarà quindi aumentata del 28% la pressione fiscale media su un litro di prodotto, in aggiunta al 22% di IVA. L’obiettivo è. Lo dichiara, l’associazione di Confindustria delle imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia. La plastic tax invece è stata ridotta ma l’importo fissato rappresenta comunque un aumento del 60% del costo di approvvigionamento della plastica, con ...

soloio0509 : RT @claudio_2022: Renzi double fase. Prende la parola per attaccare la manovra. 'La sugar tax e la plastic tax non renderanno il mondo più… - DRusconi : RT @tempoweb: Una #manovra piena zeppa di #tasse Dalla plastica al gioco la stangata è servita - GrattaeVincite : Una manovra piena zeppa di tasse. Dalla plastica al gioco la stangata è servita -