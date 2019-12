Su Netflix Gesù è gay e adottato | parte la petizione contro il film

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sulla piattaforma di video streamingè stato lanciato undi Natale che sta destando molte polemiche in Brasile. Si chiama “La Prima Tentazione di Cristo” e presenta unomosessuale in una commedia definita blasfema. Le polemicheilPioggia di polemiche in Brasile. Il bersaglio è la piattaforma, che conta oltre 150 milioni di abbonati e da anni offre produzioni originali in 190 paesi del mondo. Nello stato sudamericano la polemica si è accesa per undei Portas dos Fundos (Porta di Servizio), gruppo satirico il cui canale Youtube conta 16 milioni di iscritti. Si chiama A Primeira Tentação de Cristo e il contenuto è accusato di blasfemia. Nel, infatti,scopre di essere stato(il padre non è Giuseppe, ma Dio) e non ha intenzione di ricoprire alcun ruolo messianico. Soprattutto, è innamorato di Orlando, conosciuto nei 40 ...

Avvenire_Nei : #Netflix, polemica sul film che irride il #Vangelo - andiamoviaora : RT @claudio_2022: Perché si prendono tutti gioco del Cristo, mai nessuno con maometto? Questa cosa mi infastidisce e non poco. https://t.c… - SabinoLaezza : RT @claudio_2022: Perché si prendono tutti gioco del Cristo, mai nessuno con maometto? Questa cosa mi infastidisce e non poco. https://t.c… -