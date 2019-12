Strade Sicure | soldatessa si spara nella metropolitana a Roma

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019), militare suicidastazione metro Flaminio. La, in servizio nell’Operazione, si sarebbe tolta la vita con la pistola d’ordinanza. Militare suicida a. La, in servizio nell’operazione, si è suicidata nei bagni della stazionedi Flaminio, proprio nel cuore della Capitale., militare si suicida nei bagni della stazione metro Flaminio La donna, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stata in servizio e si sarebbe tolta la vita nei bagni della stazione con la sua pistola di ordinanza. Fonte foto: https://www.facebook.com/AtacSpaLe indagini degli inquirenti Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini dei Carabinieri insieme a quelli della Polizia e della Polizia Locale, L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di suicidio. Fonte ...

