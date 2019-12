Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPubblichiamo lacongiunta a firma del Presidente diBenevento Filippo Liverini e del Presidente diCaserta Luigi Traettino inviata all’on. Paola Dealla Infrastrutture e dei Trasporti dopo la notizia che il CDA dell’ANAS, nella sua ultima riunione si è rifiutato di approvare alcuni provvedimenti proposti dall’Amministratore Delegato, tra i quali in particolare quello che avrebbe dato il via libera aldiper il raddoppio della Strada Statale 372 Telese Caianello. “Gentile sig., abbiamo appreso da organi di stampa che il CDA dell’ANAS, nella Sua ultima riunione si è rifiutato di approvare alcuni provvedimenti proposti dall’Amministratore Delegato, tra i quali in particolare quello che avrebbe dato il via libera aldiper il raddoppio della Strada Statale ...

anteprima24 : ** Stop al bando di gara per la telesina, la #Lettera di #Confindustria al ministro De Micheli **… - cuoredaliante : Hai un minuto per aiutare silvana pegoraro? -