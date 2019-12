Stasera Italia | bomba in diretta da Barbara Palombelli | Dieci senatori M5s pronti a

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) "I rumors dicono che al momento ci sarebbero 10del Movimento 5 Stelle in uscita,a creare un gruppo autonomo a Palazzo Madama". La notizia clamorosa viene data indalla giornalista di, "dobbiamo verificare ancora la notizia ma sta girando

XFactor_Italia : Siamo emozionati: abbiamo costruito un palco pazzesco, ci siamo preparati prova dopo prova, abbiamo esportato l'esp… - angelomangiante : #Ranieri: decimo derby in Italia. Tra Torino, Roma, Milano e ora Genova. 9 vittorie e 1 pareggio. Poco gioco stas… - VedeleAngela : RT @Libero_official: Notizia clamorosa in diretta a #StaseraItalia: 10 senatori #M5s stanno per lasciare -