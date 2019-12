Stasera in tv – Ognuno è perfetto | le anticipazioni di oggi 17 dicembre

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Rai con la fictionsi schiera apertamente contro i luoghi comuni sulla sindrome di Down in tre puntate: cast completo del film e trama della seconda puntata Nella seconda puntata diRick decide di andare in Albania per sposare l’amore della sua vita. La storia dei due ragazzi parla d’amore, ma … L'articoloin tv –, ledi17è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ciccina0906 : il film di ieri 'Ognuno e' perfetto' e' stato bello stasera devo guardare la 2 parte, attori bravissima #Ognunoeperfetto - SuperGaietta : Amica mi dice 'Vieni da me, facciamo gli gnomi' e io 'Cosa significa, è un modo di dire?' e invece intendeva i segn… - ir_idea : Stasera “Ognuno è perfetto” su @rai1, na serata a piagne in pratica!!! -