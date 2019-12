Stasera in TV | Cosa c’è oggi | martedì 17 dicembre 2019

Leggi la notizia su newnotizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) La programmazione, in prima e seconda serata, di17c’èin tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di17. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della fiction “Ognuno è perfetto”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a … L'articoloin TVc’è17NewNotizie.it.

doramengoni : Cosa vuol dire quando vi dicono ' se non t'avessi vista stasera ci sarei rimasto più male io che tu???' ?? - doramengoni : Cosa vuol dire quando vi dicono ' se non t'avrei vista stasera ci sarei rimasto più male io che tu???' ?? - tvzoomitalia : Stasera in Tv: cosa vedere martedì 17 dicembre 2019 -