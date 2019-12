Star Wars | visitare i luoghi della Forza non è un’impresa da Jedi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…” è uno degli incipit di maggiore successostoria del cinema e, se inventare pianeti, personaggi e conflitti è stata una prerogativastraordinaria fantasia di George Lucas, che nel lontano 1977 diresse il primo film,saga cinematografica è un’avventura alla portata di tutti. Esce domani, mercoledì 18 dicembre, “: L’ascesa di Skywalker” che metterà il punto (forse) definitivo alla titanica lotta per il predominiogalassia. Alla vigilia di questo capitolo finale, Musement ha stilato l’elenco deida vivere in prima persona per ritrovare le atmosfere che hanno reso indelebile questa storia e, perchè no, lasciarsi toccare dalla. Wadi Rum, Giordania L’esotica valle a sessanta chilometri da Aqaba è al momento l’unica location open air confermata per le riprese ...

