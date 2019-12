Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | un debutto a quota 450 milioni di dollari?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019): L'diverrà distribuito nei prossimi giorni in tutto il mondo e ilpotrebbe arrivare a 450di: L'dipotrebbe esordire nei cinema con un450di, in linea con gli incassi ottenuti dal precedente capitolo Gli ultimi jedi. L'Episodio IX arriverà domani nelle sale di Francia, Germania e Italia, mentre giovedì è previsto l'esordio in Cina con alcune anteprime.: L'disarà quindi distribuito il 20 dicembre negli Stati Uniti e Canada e dovrebbe incassare circa 200diin patria e 250a livello internazionale. Il film diretto da J.J. Abrams sarà distribuito in oltre 4.300 sale americane e nella serata di ...

StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - Corriere : Star Wars, ultimo atto: ecco cosa dobbiamo aspettarci dal finale della terza trilogia - ilpost : Domani esce il nuovo film di #StarWars, l'ultimo di questa trilogia. Volete sapere dove avete visto una delle nuove… -