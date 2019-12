Star Wars | la spada laser di Dark Side Rey vi porterà al Lato Oscuro della Forzaalla

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Fra pochissimi giorni, potremo ammirare al cinema la conclusionenuova trilogia di, con l'episodio nove "L'Ascesa di Skywalker". Finalmente, i fan riceveranno le risposte a tutte le loro domande, soprattutto quella riguardante una scena di un trailer, pubblicato durante lo scorso evento D23 di Disney.In quel trailer, veniva mostrata Rey in possesso di una peculiarerossa a doppia lama, nettamente diversa dalla sua classicablu. Oltre ad essere diventato l'enigma principale del nuovo capitolo, ha anche creato un nuovo seguito di fan che adorano il look di "Rey" e, soprattutto, amano la nuova arma. Per loro, EFX Collectibles ha riservato un regalo speciale: una replica fedelissima dell'arma usata daRey, distribuita da Chronicle Collectibles.L'arma è identica in tutto e per tutto a quella mostrata nel trailer, dato che i creatori ...

